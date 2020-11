Non è l'Arena, Fabrizio Corona: 'Morirò ammazzato in carcere'

Fabrizio Corona intervenuto come ospite a Non è L'Arena di Massimo Giletti si è abbandonato ad una profonda crisi emotiva, rivelando tutta la sua preoccupazione per i prossimi risultati del suo imminente processo.

Il giornalista ha infatti ricordato che il prossimo 25 novembre verrà deciso il futuro del fotografo dei Vip. Corona può infatti essere spedito nuovamente in carcere o può continuare con gli arresti domiciliari e proprio questa incertezza lo getta quotidianamente in un profondo sconforto. L'uomo ha quindi rivelato di rivolgersi ripetutamente a Dio affinché interceda dalle alte sfere per impedirgli di tornare in galera.

Fabrizio Corona ha poi aggiunto di non poter stare lontano ancora a lungo dai suoi cari, citando in primo luogo suo figlio Carlos e sua madre Asia e ha poi ammesso che potrebbe anche morire in cella per i suoi rapporti difficili con gli altri carcerati: "Morirò ammazzato per mano dei criminali efferati di cui ho dovuto essere amico per salvare la pelle e che, quando escono, sanno dove trovarmi. Prima, davo retta, ora, li mando a quel paese. Ma è gente che se la prende. Tanti mi vorrebbero morto". Nonostante tutto, l'ex paparazzo non si considera un loro pari: "Sono solo un furbo che non ha fatto male alla povera gente, ma ha sfruttato e fregato un sistema già corrotto".

Sempre nel corso di Non è l'Arena, Fabrizio Corona ha criticato aspramente Vacchi e Briatore, definendoli delle nullità.