Non è L'Arena, polemiche su Giletti ed il Vesuvio che 'erutta Covid'

Nelle ultime ore sul web è montata una vera e propria polemica intorno a Non è L'Arena di Massimo Giletti. Il motivo è da ricercare in un'immagina mostrata dal presentatore, che mentre esponeva i numeri del contagio della Campania, ha raffigurato una vignetta con il Vesuvio che "erutta Covid".

L'immagine non è passata inosservata al mondo dei social, e sia i napoletani che non si sono mostrati infastiditi per questa immagine, definita di "cattivo gusto" e "con retrogusto razzista" da alcuni. "Ma come potete mandare in onda una grafica del genere?" si sono chiesti molti su Twitter, dove gli hashtag #Vesuvio e #Giletti sono finiti tra i trend tweet.

La polemica è ovviamente finita anche alle orecchie del diretto interessato, il quale sui propri account social ha spiegato che "l'idea di utilizzare il Vesuvio nascondeva l'intento di far capire che il virus è pericoloso come la lava e quindi chi gioca a tirare in ballo la storia del razzismo è fuori strada completamente. Purtroppo a volte anche le idee più ambiziose possono essere interpretate in modo diverso, e di questo non posso che scusarmi con chi ha voluto leggere ciò che non è".

Giletti ha espresso anche qualche dubbio sulla natura delle polemiche: "mi sembrano a volte strumentali e lontane dalla verità e forse servono a spostare il vero focus del problema su cui noi stiamo facendo la nostra inchiesta".

Non è la prima volta che Giletti finisce al centro delle polemiche, soprattutto durante il periodo del Covid dove era stato anche visto come possibile sostituto di Fabio Fazio.