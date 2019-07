La gente non ha bisono del nuovo Game of Thrones secondo la showrunner di The Witcher

Tutti vogliono "il prossimo Game of Thrones", ma c'è davvero bisogno del "prossimo Game of Thrones"? Nossignore. O almeno, secondo la showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, non esattamente.

"Le persone mi chiedono continuamente se il mio show potrà essere il prossimo Game of Thrones. Io sono una grande fan di Game of Thrones. Ma credo che quando la gente fa questa domanda, quello che vuole sapere davvero è se la serie sarà altrettando popolare e di successo come lo è stato Game of Thrones. E io lo spero davvero" spiega Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner della nuova serie Netflix, The Witcher.

"Quello che ha fatto Game of Thrones è mostrare al mondo che il fantasy non è solo per un pubblico di nicchia, e che può essere accettabile per chiunque, che queste sono storie di esseri umani che interagiscono tra loro in un mondo dove tutto è amplificato. Credo che Game of Thrones abbia spianato la strada in questo senso, e sono davvero grata per quello show" conclude con riconoscenza.



La Hissrich si era già espressa riguardo al suo approccio con la saga e a ciò che possiamo aspettarci da The Witcher, e aveva inoltre rivelato una piccola curiosità su Henry Cavill che farà sicuramente piacere ai fan di lunga data dell'universo videoludico e letterario: a quanto pare anche l'attore sarebbe un grande fan dei libri e dei giochi.

The Witcher è stato presentato oggi al Comic-Con di San Diego dove, concidentalmente, si terrà anche l'ultimo panel di Game of Thrones.