Non crederete mai a cosa ha combinato Chucky nell'ultimo episodio della sua serie tv

Nel corso della sesta puntata della terza stagione di Chucky, l’iconica bambola assassina del franchise ha provato a fare un ulteriore step in avanti nel suo status di serial killer portando in campo le armi nucleari e riuscendo quantomeno a distruggere il Polo Nord nel tentativo, in parte sventato, di utilizzare le bombe sull’umanità.

Dopo aver parlato del crossover con M3gan in Chucky, torniamo ad occuparci dello show televisivo dedicato all’iconico personaggio della saga horror per condividere l’ultima malefatta della terribile bambola.

Durante la puntata, Chucky riesce a mettere le mani sulla valigetta nucleare degli stati uniti, deciso a prendere di mira la Russia, la Corea del Nord e il Polo Nord e pronto a essere ricordato come il più prolifico serial killer di tutti i tempi.

Queste, nello specifico, le intenzioni del bambolotto: “Voglio andare nella tomba sapendo che ogni bambino abbastanza fortunato da sopravvivere all’Armageddon saprà che Babbo Natale non esiste”.

Fermato all’ultimo momento l’attacco a Mosca e a Pyongyang, Chucky riesce comunque a premere un grosso bottone rosso urlando: “Fan***o Babbo Natale!”.

A questo punto, un’esplosione colpisce il Polo Nord con almeno una parte, forse la più specifica e peculiare, del malvagio piano del personaggio che viene portato a compimento.

In attesa di scoprire quale altra follia avranno in serbo per i fan i prossimi episodi della serie, vi lasciamo alle parole del produttore di Chucky a proposito della nuova stagione.

