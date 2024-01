Non solo Erin Moriarty: quale altra star di The Boys era in Jessica Jones?

Erin Moriarty ha affermato di essere "negata" in una delle principali abilità del suo personaggio in The Boys. Poco importa, la sua interpretazione di Starlight è una delle più significative della serie.

L'attrice, che ha intrapreso la sua brillante carriera sin da giovanissima, ha partecipato negli anni a show di grande successo, come Jessica Jones, dove interpretava Hope Schlottman, una studentessa universitaria vittima delle minacce di Kilgrave e destinata a stringere un legame molto forte proprio con la protagonista impersonata da Krysten Ritter.

Tuttavia, lo spettacolo che ha portato maggior riconoscimento a Moriarty è proprio The Boys, la serie tv che offre uno sguardo satirico e violento sul mondo dei supereroi.

Mentre emergono nuove anticipazioni sull'uscita di The Boys 4, vediamo che Erin Moriarty non è la sola attrice ad aver partecipato sia alla famosa serie Amazon Prime che a Jessica Jones. Stiamo parlando di Colbie Minifie, la cui presenza arricchisce i cast di entrambe le produzioni televisive.

L'attrice, dopo aver calcato numerosi palcoscenici in produzioni in e off-Broadway, è approdata al piccolo schermo ed è apparsa in alcuni film. Suo il ruolo di Robyn, la vicina di casa di Jessica Jones: un ruolo ricorrente nella prima stagione della serie Marvel.

Anche in questo caso, The Boys ha portato fortuna: qui la star interpreta infatti il ruolo di Ashley Barrett. L'assistente di Madelyn Stillwell si distingue per una performance eccezionale, molto amata dal pubblico.

Con tutta probabilità sia Erin Moriarty che Colbie Minifie riprenderanno i rispettivi ruoli all'interno di The Boys.