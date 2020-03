Non solo Game of Thrones: in Westworld c'è anche una citazione a un celebre film

Il secondo episodio della terza stagione di Westworld è stato ricco di citazioni che hanno riguardato la celebre serie TV fantasy Game of Thrones, ma anche alcune più sottili dedicate a una delle pellicole più iconiche degli anni '90: Jurassic Park.

I due autori della serie televisiva, Jonathan Nolan e Lisa Joy, hanno parlato a 360° della realizzazione dell'episodio e delle sensazioni dietro alle idee di proporre un crossover con Game of Thrones, dove sono apparsi nel ruolo di tecnici di un parco i due showrunner David Benioff e D.B. Weiss, e una citazione al film diretto da Steven Spielberg nel 1993.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Nolan rilasciate al portale IGN:

"Non abbiamo resistito all'idea della citazione a Jurassic Park. La discussione era tutta incentrata sul fatto se uno dei parchi dovesse essere Westeros World, con George Martin che ha lanciato l'idea da anni, e Dan e David che sono nostri amici con cui abbiamo scherzato per anni su Jurassic Park, l'altro parco a tema ideato da Crichton dove non è andato tutto per il verso giusto".

Vi ricordiamo che il prossimo episodio della serie di HBO sarà trasmesso il 29 marzo. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al promo del terzo episodio di Westworld, intitolato The Winter Line, in cui il personaggio di Dolores (Evan Rachel Wood) è pronta a dare il via alla sua rivoluzione.