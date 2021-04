Non Ho Mai 2: un nuovo personaggio si unisce al cast della seconda stagione

Dopo il grande successo di Non Ho Mai..., Netflix ha rinnovato la teen comedy prodotta da Mindy Kaling per una seconda stagione, alla quale si va ora ad aggiungere un nuovo attore in un ruolo ricorrente.

Sarà Common a unirsi alla popolare serie tv di Netflix.

In occasione dell'ultima edizione dei SAG Awards, il cantante e attore aveva rivelato di aver gradito parecchio lo show, visto durante il lockdown, guadagnando una risposta da parte di Mindy Kaling.

"Il Premio Oscar Common ha amato il nostro show. Chissà se gli piacciono anche i produttori della serie... Ok, ora posso andarmene. Posso togliere il microfono".

E a quanto pare, è stato proprio Common a contattare i produttori, che hanno scritto un ruolo appositamente per lui.

Di chi si tratta? Del Dr. Chris Jackson, "un dermatologo affabile e garbato che lavora nello stesso edificio di Nalini Nalini’s (Poorna Jagannathan). Con una clientela altolocata che comprende anche diverse celebrità, Jackson ha fatto una buona impressione su tutti... Eccetto Nalini".

Questa è tuttavia una delle poche informazioni che abbiamo al momento sui nuovi episodi della serie, per i quali però è stata finalmente stabilita una data d'uscita: la seconda stagione di Non Ho Mai... arriverà a luglio su Netflix. Nel frattempo, qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione di Non Ho Mai...