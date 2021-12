Non solo i Jalisse: trapela la lista degli esclusi da Sanremo 2022

Non ci sono solo i Jalisse tra gli esclusi di Sanremo 2022. Il popolare blog DavideMaggio, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo televisivo, ha infatti pubblicato la presunta lista degli artisti che sono stati scartati dalla direzione artistica di Sanremo 2022.

Oltre ai Jalisse, infatti, Amadeus avrebbe scartato anche Mara Sattei, Marco Masini, ma anche Stash dei The Kolors e Bobby Solo.

Ma non solo, perchè la lista è molto corposa ed includerebbe anche Red Canzian dei Pooh, Lorernzo Fragola, Tecla con Alfa, Mr Rain, Povia, Bianca Atzei, Pratty Pravo ed Anna Tatangelo. Scartato anche Francesco Monte, come confermato dalle recenti dichiarazioni in cui si è scagliato contro la presenza di Ana Mena.

Anche Tha Supreme avrebbe mostrato la propria irritazione, in quanto sarebbe dovuto andare all'Ariston con Mara Sattei per cui avrebbe diretto l'orchestra.

Escluso dalla kermesse anche Cosmo, ma anche Pago che ha affidato ad una dichiarazione la sua delusione: “Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO“ ha affermato.

Stash dei The Kolors, invece, avrebbe smesso di seguire Amadeus ed i Boomdabash sui social. La lista ufficiale dei 22 in gara a Sanremo 2022 può essere consultata attraverso la notizia dedicata.