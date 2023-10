Non solo Katy Perry: anche Orlando Bloom prenderà parte allo speciale di Peppa Pig!

Se c'è un prodotto che negli anni non ha mai smesso di attirare a sé nuovo pubblico, questo è Peppa Pig. Il pubblico dei più piccoli non riesce a resistergli, forse è anche questo che ha determinato un successo così duraturo del cartone animato di origine Britannica, che ha ormai sulle spalle ben più di trecento episodi.

Proprio per questo si è deciso di celebrare i vent'anni dello show animato con uno speciale matrimonio tra Mr. Bull e Mrs. Cow, diviso in ben tre parti che arriverà sugli schermi nel corso del 2024.

A prendere parte all'evento ci sarà anche la star Orlando Bloom, celebre per i suoi ruoli iconici ne Il Signore degli Anelli, I Pirati dei Caraibi. L'attore avrà qui l'opportunità di essere la voce di Mr. Raccoon, un gioielliere che assiste nei preparativi per il primo matrimonio mai mostrato in Peppa Pig.

"Penso sia un vero onore avere Orlando Bloom che porta il suo talento nello spettacolo", ha detto Oliver Dumont, presidente dei Family Brands di eOne.

"Orlando è un attore e papà straordinario, siamo orgogliosi che si unisca a noi proprio in occasione di queste nozze tanto importanti e giusto in tempo per festeggiare i vent'anni del marchio il prossimo anno".

Voi che ne pensate? Ecco l'omaggio di Peppa Pig alla regina Elisabetta II. Oltretutto, sapevate che i fan non vogliono Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp?