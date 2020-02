Hilary Duff dice addio a Lizzie McGuire e chiede alla Disney di spostare lo show su Hulu

Dopo il terremoto che ha colpito Lizzie McGuire, la Disney ha preso la drastica decisione di licenziare la showrunner Terri Minsky, cui è seguita un'interruzione forzata delle riprese. Adesso la protagonista Hilary Duff è incerta sulla sua partecipazione e con un ultimo appello chiede di spostare la serie su Hulu.

La star dello show sembra infatti essere d'accordo con la visione della Minsky che voleva riperdere il format della Lizzie liceale e rimodernarlo in chiave adulta, ma sempre restando fedele al personaggio e ai suoi fan.

A quanto pare la Disney aveva ben altre idee in mente per la serie, che stando ad alcune voci sarebbe stata modificata a tal punto da divenire quasi irriconoscibile, da qui le tensioni tra showrunner e produzione.

la Duff, estremamente legata sia a Lizzie che ai suoi fan, ha pubblicato nelle ultime ore un post che potrebbe confermare il suo allontanamento definitivo dalla serie, per la quale non è disposta a scendere a così brutali compromessi:

"Ero incredibilmente entusiasta di portare Lizzie su Disney+ e la mia passione per la serie rimane! Tuttavia, sento la grande responsabilità di onorare l'affetto che i fan nutrono per lei, i quali, come me, sono cresciuti attraverso i suoi nocchi."

"Farei un torto a tutti limitando la sue esperienze e difficoltà da trentenne ad una serie soggetta a tagli e limitazioni dovuti al parental control. È importante per me che, proprio come le sue esperienze adolescenziali, anche i capitoli successivi della sua storia rispecchino una precisa fase della vita e che siano quindi autentici. Sarebbe un sogno se la Disney ci permettesse di spostare lo spettacolo su Hulu, se fossero interessati, così da poter interpretare di nuovo questo personaggio tanto amato ”.



Dal tono del messaggio si percepisce la sofferta decisione dell'attrice, che ormai parrebbe definitiva, di lasciare lo show a causa delle divergenze artistiche con la House of Mouse.