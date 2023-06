Non ho mai... 4: dopo il debutto su Netflix la stagione finale schizza in cima alla Top 10

La quarta e ultima stagione di Non ho mai... ha fatto il suo debutto su Netflix giovedì scorso concludendo le (dis)avventure della protagonista Devi e conquistando il pubblico di fedeli appassionati che l'hanno seguita in questi ultimi quattro anni. Lo show è infatti schizzato in testa alla Top 10 settimanale della piattaforma in pochissimi giorni.

Lo show creato da Mindy Kaling e Lang Fisher ha battito la concorrenza agguerrita di Manifest 4 che era salito in cima la scorsa settimana, ma anche di FUBAR e Arnold, i due prodotti incentrati sulla figura di Arnold Schwarzenegger.

Non ho mai... è una commedia sulla vita complicata di un'adolescente indiana americana della prima generazione. Devi è una studentessa liceale che si impegna al massimo ma che si mette in situazioni difficili, molte delle quali coinvolgono una delle sue ultime cotte, che potrebbe essere o meno Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) e/o Ben Gross (Jaren Lewison).

"Quando si lancia uno show, è davvero difficile individuare tutti i personaggi. Una volta che li hai, ti viene da pensare: '40 episodi? Tutto qui?", ha dichiarato la co-creatrice della serie Mindy Kaling in una precedente intervista a E! News.

"Amo il personaggio di Devi, amo la sua famiglia, amo i suoi amici. Amo moltissimo quest'attrice. Racconterei le sue storie fino a quando diventi una nonna... Purtroppo i giovani crescono e non si può avere 17 anni per sempre. Sono davvero felice di come abbiamo concluso le storie e la crescita dei personaggi. È stato un finale molto emozionante. Amo davvero questo mondo e quello che gli attori hanno portato a questi personaggi. È stata una delle migliori esperienze creative della mia vita".

Non ho mai... ha come protagonisti Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi Vishwakumar, Poorna Jagannathan nel ruolo di Nalini Vishwakumar, Richa Moorjani nel ruolo di Kamala, Jaren Lewison nel ruolo di Ben Gross, Darren Barnet nel ruolo di Paxton Hall-Yoshida, Lee Rodriguez nel ruolo di Fabiola Torres e Ramona Young nel ruolo di Eleanor Wong.

Tra i nuovi membri del cast della quarta e ultima stagione figurano Michael Cimino di Love, Victor nel ruolo di Ethan e Jeff Garlin di The Goldbergs nel ruolo di Len, al suo primo ruolo televisivo dopo la sua controversa uscita dalla serie della ABC.