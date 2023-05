Non ho mai... 4, il nuovo trailer è un omaggio alla crescita personale

Il canale YouTube di Netflix ha appena pubblicato un nuovo trailer della quarta e ultima stagione di Non ho mai..., in arrivo il prossimo 8 giugno 2023: "un finale sbalorditivo" figura nella clip, o ancora: "La fine è soltanto l'inizio". Cosa aspettarci dalla nuova tranche di episodi?

"Già, ce l'abbiamo fatta" scrive l'account come descrizione della clip. "La quarta e ultima stagione di Non ho mai... sta per arrivare, e sarà un finale esplosivo". Eppure, non tutti sono d'accordo: secondo Lang Fisher, la risoluzione del triangolo in Non ho mai... deluderà i fan. Stando alla breve sinossi, "L'ultimo anno è finalmente arrivato. Tra segreti universitari, crisi di identità e cotte che non se ne andranno, Devi e la banda sono davvero pronti per affrontare il futuro?".

Dopo che Devi (Maitreyi Ramakrishnan) ha perso la verginità con Ben Gross (Jaren Lewinson), la ragazza è pronta per aggiudicarsi il premio Princeton nell'ultimo, sensazionale anno di liceo, soprattutto grazie al supporto di Eleanor (Ramona Young) e Fabiola (Lee Rodriguez). Inoltre, qualche interessante dettaglio ci viene fornito dal trailer: è il caso di Ken Marino nella sua impeccabile limousine, di un Ethan ben più... interessante rispetto alla stagione precedente e del dialogo tra Devi e la sua terapista Dr. Ryan (Niecy Nash-Betts). "Tutto sommato" le dice, "le cose vanno bene". Da parte sua, così aggiunge la nonna Nirmala (Ranjita Chakravarty): "So che è spaventoso. Le nostre vite stanno cambiando. Eppure, il cambiamento è positivo".

I nuovi episodi (10 in totale) debutteranno su Netflix l'8 giugno 2023. Nell'attesa, e per rispolverare la memoria in attesa dell'ultima parte, ecco la recensione di Non ho mai... 2, un insieme di eccessi e stranezze per dipingere la realtà.