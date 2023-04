Non ho mai..., Netflix pubblica il trailer della quarta e ultima stagione

Era il marzo 2022 quando Netflix rinnovò la serie per la quarta e ultima stagione, e ora il canale YouTube della piattaforma ha pubblicato il trailer ufficiale che vede Devi, Paxton, Ben e gli altri personaggi immersi in disavventure sempre nuove.

Assistiamo infatti a spogliarelli, balli di fine anno, nuove relazioni e tensioni passate che tornano a emergere con tutta la loro forza. "Allacciate le cinture, nerd!" figura nella descrizione della clip. "Devi e il resto della banda tornano per il loro complicatissimo anno da senior. Non ho mai... - La stagione finale sarà presentato in anteprima l'8 giugno 2023", mentre così aggiunge la voce del narratore: "Non si può negare che il viaggio verso l'ultimo anno abbia avuto i suoi alti e bassi, ma molto presto Devi e le sue amiche torneranno al liceo per il loro ultimo anno: stavolta sono pronte a tutto!".

Nel cast ritroveremo Maitreyi Ramakrishnan (Devi), Jaren Lewison (Ben), Poorna Jagannathan (Nalini) e tutti gli altri attori che abbiamo imparato a conoscere. La stagione precedente, andata in onda dal 12 agosto 2022 per un totale di dieci episodi, si è conclusa con Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) pronta a iscriversi all'Arizona State University dopo la laurea, mentre Devi ha quasi lasciato la Sherman Oaks High in favore di una scuola di preparazione al college – pur senza lasciare indietro tutti gli altri!

Le nuove puntate debutteranno su Netflix l'8 giugno 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Non ho mai... - Stagione 3, un periodo di crescita in attesa del gran finale.