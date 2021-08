Non Ho Mai, Netflix rinnova la serie di Mindy Kaling per una terza stagione

Non importa se siate #TeamPaxton o #TeamBen, perché tanto ne avremo ancora di tempo per fare i pro e contro di ognuno come Devi: la serie prodotta da Mindy Kaling Non Ho Mai... è infatti stata rinnovata da Netflix per una terza stagione!

La seconda stagione di Non Ho Mai... si è appena conclusa, ma Netflix ha già deciso che non ne ha avuto abbastanza.

A poco più di un mese dal debutto di Non Ho Mai... 2 su Netflix, la piattaforma streaming si è già assicurata di avere più Devi, più Paxton e più Ben nel suo futuro.

La serie comedy con protagonista Maitreyi Ramakrishnan è stata infatti rinnovata per una terza stagione.

"Siamo estremamente grati per il fatto che Netflix e Universal Television continuino a permetterci di raccontare questa storia, e per i fan di tutto il mondo che hanno chiesto a gran voce du vedere di più di questa adolescente indiana dal comportamento discutibile" hanno affermato i creatori dello show, Mindy Kaling e Lang Fisher, in un comunicato ufficiale che annunciava la notizia.

Non che il post Instagram dell'account ufficiale dello show non fosse stato abbastanza chiaro...

"OMFG. TORNEREMO PER UNA NUOVA STAGIONE GENTE!!!!!!!!!!! URLAAAAAAAAA" si legge nella caption del video che trovate anche in calce alla notizia, ricondiviso poi da tutto il cast.

E chissà cosa combinerà questa volta Devi...