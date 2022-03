Non ho mai..., Netflix rinnova la serie per una quarta e ultima stagione

Attenzione, fan della teen comedy di Netflix No Ho Mai... La serie tv ideata da Mindy Kaling e Lang Fisher è stata rinnovata dalla piattaforma streaming per una quarta e ultima stagione.

A pochi mesi dal rinnovo della terza stagione di Non Ho Mai..., e ancor prima di poter scoprire la data precisa del debutto dei nuovi episodi su Netflix, è arrivato l'annuncio che presto lo show giungerà a conclusione.

A comunicarlo su Twitter è proprio una delle sue ideatrici, Mindy Kaling, che ha condiviso un messaggio firmato da lei e Fisher.

"Hey ragazzi, abbiamo degli annunci mattutini per voi: la terza stagione di Non Ho Mai... debutterà quest'estate!" si legge nel post che trovate anche in calce alla notizia "In più abbiamo ricevuto il rinnovo per una quarta stagione, che sarà anche quella conclusiva, e non potremmo essere più elettrizzati!"

"Non vediamo l'ora di mostrarvi tutte le esilaranti avventure romantiche e non che abbiamo in serbo per voi. Grazie a tutti i nostri per il vostro supporto, specialmente a voi #Bevi e Daxton shipper! Vi vogliamo bene" hanno poi concluso, con un ringraziamento speciale a quei fan che hanno mostrato il proprio coinvolgimento tifando per una o l'altra coppia dello show (dopotutto, la componente romantica è uno degli elementi prevalenti della serie).

E voi, cosa ne pensate? Credete sia giusto chiudere la serie con una quarta stagione? Fateci sapere nei commenti. Noi intanto vi lasciamo con la recensione della seconda stagione di Non Ho Mai....