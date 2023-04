Non ho mai, secondo Lang Fisher la risoluzione del triangolo deluderà i fan

Never Have I Ever segue le vicende dell'adolescente Devi Vishwakumar mentre si destreggia tra il liceo, il dolore per la perdita del padre e gli interessi amorosi, tra cui il rubacuori Paxton Hall-Yoshida e l'accademico Ben Gross.

Lo show targato Netflix si sta tuttavia avvicinando al finale, e lo showrunner Lang Fisher crede che alcuni fan potrebbero avere sentimenti contrastanti rispetto alla conclusione della storia. Se non conoscete lo show, ecco la nostra recensione della prima stagione di Never Have I Ever.

Fisher conferma The Wrap che l'ultima stagione, che sarà presentata in anteprima il prossimo 8 giugno, vedrà la protagonista fare una scelta definitiva tra i suoi corteggiatori.

"Alcuni fan credo saranno delusi dalla risoluzione del triangolo, ma personalmente penso che abbiamo fatto un buon lavoro, e che anche coloro che all'inizio non saranno d'accordo potranno sentirsi soddisfatti".

Fisher ha poi avvertito il pubblico di tenersi pronto a vedere un lato completamente nuovo di Michael Cimino.

"Ogni ragazza nerd che si rispetti vuole un'esperienza con un cattivo ragazzo, quello che vedrete vi stupirà", ha detto il co-creatore del personaggio di Cimino.

La scorsa edizione di Never Have I Ever si è chiusa con Paxton che si è laureato, con l'intenzione di frequentare l'Arizona State University. Devi ha quasi lasciato la Sherman Oaks High, ma alla fine ha deciso di restare con le sue amiche Fabiola ed Eleanor.

Non resta quindi che attendere qualche altro mese per sapere se e quanto potrà essere sorprendente questo nuovo capitolo dello show, nell'attesa ecco la nostra recensione della terza stagione di Never Have I Ever.