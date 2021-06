Non ho mai, ecco il trailer della stagione 2: rivelata la data d'scita su Netflix

Dopo il successo di critica e di pubblico della prima stagione, lo scorso anno Netflix aveva rinnovato Non ho mai. La stagione 2 dello show è ora in arrivo, come ha annunciato la stessa piattaforma streaming sui suoi canali social, pubblicando anche un trailer.

La seconda stagione di Non ho mai... (titolo originale Never Have I Ever) sarà in streaming su Netflix dal prossimo 15 luglio. Il trailer è visibile anche nel post Instagram in calce alla notizia.

La serie statunitense ha tra i suoi creatori Mindy Kaling, vista anche in The Office nel ruolo di Kelly, che si è ispirata anche ad alcuni ricordi della sua adolescenza.

In Non ho mai 2 continueranno quindi le avventure di Devi Vishwakumar (interpretata da Maitreyi Ramakrishnan), teenager di origini indiane determinata a dare una svolta alla sua vita dopo un anno orribile, affrontando a modo suo i problemi scolastici, familiari e sentimentali tipici dell'adolescenza. Ci sarà inoltre un nuovo personaggio nel cast di Non ho mai 2.

Tra gli interpreti della serie Netflix figurano anche Poorna Jagannatha, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Ramona Young, Lee Rodriguez, oltre all'ex tennista John McEnroe, voce narrante della serie e dei pensieri di Devi, e l'attore Andy Samberg nel ruolo di sé stesso, oltre che narratore dei pensieri di Ben Gross, il personaggio di Lewison.