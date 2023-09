Non solo One Piece: quali sono i prossimi anime live-action in arrivo su Netflix?

Prima di One Piece il binomio anime/live-action aveva un solo significato: disastro annunciato. La rischiosissima operazione portata avanti da Netflix ha però donato un boost di ottimismo all'ambiente, facendo esplodere la curiosità per i prossimi progetti che seguiranno quello relativo all'opera di Eiichiro Oda.

Mentre One Piece fa la storia piazzandosi in top 10 su Netflix in ben 93 Paesi diversi, dunque, facciamo il punto sulle prossime serie tratte da anime in arrivo sulla piattaforma: tra le più chiacchierate c'è sicuramente Avatar: l'Ultimo Dominatore dell'Aria, il cui arrivo, salvo slittamenti, dovrebbe essere in programma per il prossimo anno.

Qualche tempo fa un annuncio riguardò anche una serie live-action sui Pokemon: ad oggi ne sappiamo ancora poco, ma al progetto dovrebbe star lavorando Joe Henderson, già autore di un clamoros successo come Lucifer; non ci sono aggiornamenti, invece, per quanto riguarda la serie di Sword Art Online, annunciata nel 2018 e mai più menzionata dai vertici Netflix: si farà davvero?

Chiudiamo con il pezzo da novanta: Netflix sta infatti collaborando con i Duffer Brothers per un po' di nuovi progetti, tra cui una serie su Death Note che si spera possa far dimenticare il deludente (eufemismo) film uscito qualche anno fa. Per quale di questi progetti siete più ottimisti? Fatecelo sapere nei commenti!