Non solo Peacemaker 2: 'tanti nuovi progetti DC' di James Gunn entrano in una nuova fase

I tempi stanno cambiando alla Warner Brothers Discovery, dopo la cancellazione di Batgirl, di un sequel di Scoob! e altro ancora. Un progetto che sembra sicuro, tuttavia, sembra essere Peacemaker Stagione 2 di James Gunn.

Ma non è finita. Infatti, gli ultimi rapporti suggeriscono che tutti i progetti ai quali Gunn sta lavorando insieme allo studio stanno procedendo senza intoppi. L'ultimo arriva da The Hollywood Reporter, che afferma che "Il regista di The Suicide Squad James Gunn ha diversi progetti in sviluppo alla DC, inclusa la seconda stagione di Peacemaker, che sta andando avanti".

Da quando è circolata la notizia della cancellazione di Batgirl, Gunn ha rassicurato i fan riguardo il futuro di Peacemaker: "Non c'è bisogno di preoccuparsi per #Peacemaker", ha twittato Gunn all'inizio di questo mese.

In più, il capo della Warner Brothers Discover David Zaslav ha parlato della nuova struttura della DC Films, che sarà molto simile a quella utilizzata da Disney e dai Marvel Studios per il Marvel Cinematic Universe:

"Ci sarà una squadra con un piano decennale incentrato solo sulla DC. È molto simile alla struttura che Alan Horn e Bob Iger hanno messo insieme, in modo molto efficace, con Kevin Feige alla Disney. Ci concentreremo sulla qualità. Non rilasceremo alcun film prima che sia pronto. Il focus sarà: come rendiamo ciascuno di questi film, in generale, il migliore possibile? La DC è qualcosa che pensiamo di poter fare meglio, e su questo ci stiamo concentrando ora. Abbiamo dei grandi film DC in arrivo: Black Adam, Shazam! , e The Flash. Stiamo lavorando su quelli e ne siamo davvero entusiasti".

In attesa di nuovi aggiornamenti sul futuro dei film DC e di scoprire qualcosa in più sui progetti di Gunn, ad oggi sappiamo che a Idris Elba piacerebbe tornare nel franchise dopo The Suicide Squad, per far scontrare il suo Bloodsport con Superman.