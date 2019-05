Non ci sarà mai un remake di Game of Thrones, parola di Tormund

L’episodio finale di Game of Thrones ha raccolto numeri da record, ma non tutti i fan sono soddisfatti. Una petizione lanciata su change.org chiede addirittura di rigirare tutta l’ottava stagione, ma una soluzione così radicale ovviamente non è praticabile.

La petizione ha superato il milione di firme, ma a stroncare sul nascere le speranze dei fan delusi ci ha pensato Kristofer Hivju, che nella serie interpreta Tormund Giantsbane, in un’intervista alla CNN. “Sono soddisfatto del finale” ha dichiarato l'attore, “ma questa è l’essenza di Game of Thrones. La gente dovrebbe discutere di tutto e dubitare di tutto, perché tutto è inaspettato”. D’altra parte, in una serie in cui “il personaggio principale viene ucciso nella prima stagione tutto può succedere. Game of Thrones non segue le regole della narrazione, ma quelle della vita. Credo sia fantastica la passione dei fan, ma non ci sarà un remake”.

Anche l’attrice che interpreta Sansa Stark, Sophie Turner ha definito la petizione irrispettosa "nei confronti degli autori, dei registi e di tutta la crew.”

L'ultimo episodio di Game of Thrones ha fatto registrare numeri da record su Sky.

Cosa ne pensi del finale del Trono di Spade? Sei soddisfatto dell'ascesa al trono di Bran Stark?