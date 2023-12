Non ci resta che il crimine, il gran finale: le anticipazioni degli ultimi episodi

Dopo il successo degli episodi 3 e 4 di Non ci resta che il crimine: La serie, il sequel televisivo di Sky della trilogia cinematografica creata da Massimiliano Bruno arriva al gran finale con le ultime due puntate.

Gli episodi 5 e 6 di Non ci resta che il crimine: La serie saranno disponibili da domani venerdì 15 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, quando i protagonisti si ritroveranno ad affrontare il giorno del Golpe per rimettere la Storia sui suoi giusti binari. Qui sotto, come al solito, potete trovare le trame ufficiali dei nuovi episodi della serie tv di Non ci resta che il crimine:

EPISODIO 5 : A ridosso del Golpe, sono tutti pronti a rimettere la Storia sui binari giusti. Peccato che la persona che ha seguito Gianfranco, Marisa – la sua assistente di laboratorio, ora sanguinaria agente governativa – uccida Iudica, il contatto di Sergio ai piani alti, rubando il dossier sul Golpe. Tutto sembra perduto, ma il peggio deve ancora arrivare.

Per altri contenuti date un'occhiata al trailer ufficiale di Non ci resta che il crimine: La serie.