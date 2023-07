Non ci resta che il crimine, le prime immagini: l'avventura continua negli anni '70

Arriverà entro fine 2023 in esclusiva su Sky e NOW il sequel in sei episodi dell'amato franchise di Massimiliano Bruno Non ci resta che il crimine, prodotta da Sky Studios e Federica e Paola Lucisano per Italian International Film. La serie vedrà il ritorno degli interpreti storici dei film, pronti per un altro viaggio nel tempo.

Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, alla regia insieme ad Alessio Maria Federici, e con la new entry Maurizio Lastrico, si dirigeranno questa volta verso gli anni '70, dopo i viaggi nel tempo negli anni '80 nel primo film e negli anni '40 nel sequel. La serie Non ci resta che il crimine è stata annunciata da Sky a dicembre.



Giuseppe (Tognazzi) scopre di essere stato adottato e decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti di Gianfranco (Bruno): se si cambia il passato cambia anche il presente. Giuseppe riesce a incontrarla a un happening a casa di Duccio Casati (Lastrico), un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l'emozione travolge Giuseppe e il passato cambia inesorabilmente il presente; l'Italia è diventata una dittatura fascista e bisognerà tornare indietro per rimettere a posto le cose.



