Non ci resta che il crimine: La serie, data d'uscita, trame e anticipazioni episodi 3 e 4

La serie tv di Non ci resta che il crimine, nuovo capitolo della famosa saga cinematografica spaghetti-scifi creata da Massimiliano Bruno, entra nel vivo questa settimana con la messa in onda dei nuovi episodi, le puntate 3 e 4.

I due episodi saranno disponibili da domani 8 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e vedranno i protagonisti alle prese con le conseguenze delle loro azioni. Del resto Gianfranco (Massimiliano Bruno) li aveva avvertiti: l’unica cosa da non fare era cambiare il passato e ora, per rimettere le cose a posto, Giuseppe (Gian Marco Tognazzi), Moreno (Marco Giallini) e Claudio (Giampaolo Morelli) sono costretti a tornare di nuovo nel 1970 e cercare di sventare il Golpe Borghese.

Qui sotto potete trovare tutti i dettagli relativi alle trame ufficiali degli episodi 3 e 4 di Non ci resta che il crimine: La serie:

: Per rimettere le cose a posto i nostri sono costretti a tornare di nuovo nel 1970 per far sì che il Golpe Borghese venga sventato, in modo da rimettere a posto l’asse temporale. Episodio 4: Mentre nel presente Gianfranco è stato rapito dagli agenti governativi, nel 1970 ha inizio il piano per sventare il Golpe Borghese. I nostri decidono quindi di infiltrarsi nei gruppi dell’estrema destra eversiva. Claudio, complice il flirt con una ricca e affascinante vedova, diventa presto il beniamino dei golpisti, mentre gli altri cercano di portare avanti il piano. Nel frattempo Gianfranco viene torturato e cerca di fuggire.

