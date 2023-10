Non ci resta che il crimine - La serie, trailer ufficiale per lo spin-off tv della saga

In questi minuti Sky ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Non ci resta che il crimine - La serie, nuova serie tv che amplierà la fortunata saga cinematografica di Non ci resta che il crimine.

Il franchise con una nuova storia in 6 episodi a cavallo fra passato e presente, e che avrà ancora una volta protagonista la sgangherata banda specializzata in viaggi nel tempo creata da Massimiliano Bruno. Il trailer promozionale, disponibile in calce all'articolo, oltre a fornirci un primo sguardo a Non ci resta che il crimine - La serie, svela anche che il nuovo capitolo del franchise arriverà dall’1 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Prodotta da Sky Studios e da Fulvio, Federica e Paola Lucisano per Italian International Film, Non ci resta che il crimine - La serie vedrà il ritorno dei protagonisti della trilogia Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato anche da Alessio Maria Federici. A loro si aggiunge, fra gli altri, anche Maurizio Lastrico, in un ruolo del tutto nuovo creato appositamente per lo show.

Dopo il viaggio cinematografico indietro nel tempo fino agli anni ‘80, in cui a Roma prosperava la Banda della Magliana, e poi quello nell’Italia fascista degli anni ‘40, la nuova serie Sky Original inizia subito dopo gli eventi dell’ultimo film e trasporterà l’affiatatissima e divertente banda di protagonisti negli anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. La sceneggiatura è a firma di Massimiliano Bruno, Andrea Bassi, Gianluca Bernardini, Herbert Simone Paragnani.