Non ricordate gli eventi di Stranger Things? Ci pensano gli attori con un video recap

Manca davvero poco all'uscita della nuova stagione di Stranger Things, e per l'occasione Netflix ha deciso di pubblicare un video che mostra alcuni degli attori impegnati a commentare gli eventi più importanti che hanno caratterizzato la serie.

Nel video, dalla durata di quindici minuti, si vedono Sadie Sink, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard iniziare il riassunto partendo fin dal principio, ovvero dalla presentazione del gruppo dei bambini, fino ad arrivare a Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Steve (Joe Kerry) e naturalmente ai personaggi di Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour) e Undici (Millie Bobby Brown).

Il video poi prosegue con gli eventi mostrati nella prima stagione come la sparizione di Will, la fuga di Undici dal laboratorio segreto e la comparsa del sottosopra. Successivamente è il turno della seconda stagione che mostra altri importanti avvenimenti come l'introduzione del personaggio di Max e di suo fratello - e l'uscita dell'ultimo trailer potrebbe aver confermato una teoria dei fan su Billy - insieme alla particolare amicizia sorta tra Dustin e la piccola creatura proveniente dal sottosopra. Il lungo recap si conclude infine con la sequenza del ballo e la celebre scena che vede l'edificio capovolgersi e aprire a un ritorno delle creature demoniache.

La serie è stata creata dai fratelli Matt e Sean Duffer e finora può vantare diciotto nomination agli Emmy, correlate da cinque vittorie. La terza stagione arriverà all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 4 luglio. Nell'attesa potete guardare uno dei tanti video usciti finora, come quello che vede protagonisti Steve e Dustin nello spot della Coca-Cola.