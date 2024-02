Non rivedremo mai più in TV John Travolta che balla il ballo del qua qua a Sanremo 2024

Tra i momenti più esilaranti della seconda puntata di Sanremo 2024 figura senza dubbio John Travolta che, insieme ad Amadeus e Fiorello, balla il “Ballo del qua qua” fuori dal teatro Ariston. Un momento già diventato virale e criticato poi nel post Festival dallo stesso showman che l’ha definito “terrificante”.

Ebbene, tale momento non lo rivedremo mai più in TV. Il motivo è stato spiegato da Eleonora Daniele a Storie Italiane. L’attore protagonista di Pulp Fiction infatti non ha firmato la liberatoria che avrebbe consentito alla Rai di ritrasmettere le immagini e riutilizzarle in un secondo momento, in quanto non sapeva che sarebbe stato coinvolto in un siparietto evidentemente definito anche da lui imbarazzante.

“Listen to me, John. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale: in Italia c'è l'inno nazionale e poi questo ballo, la Qua Qua Dance” afferma Fiorello prima di mostrare all’iconico attore i passi della coreografia che ha mixato non solo il Ballo del Qua Qua con una tarantella. Travolta, evidentemente in imbarazzo, segue i due presentatori tra lo stupore dei presenti e degli spettatori da casa che hanno etichettato come terribile tale momento. Che non vedremo mai più in TV, quindi. Sui social però le immagini sono già virali.