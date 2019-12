Non solo serie TV per The Expanse: in arrivo anche film e altri spin-off?

La quarta stagione di The Expanse sarà a breve disponibile all'interno della piattaforma streaming Prime Video e dalle recenti dichiarazioni del produttore esecutivo Andrew Kosove sembra che lo show in futuro possa espandersi verso altre tipologie di prodotti, come film e spin-off.

Nel giro di pochi mesi il destino di The Expanse è passato da una cancellazione inaspettata da parte del predente network, fino all'intervento di Amazon che ha reso possibile lo sviluppo della nuova stagione a cui in futuro seguirà anche la quinta.

Ma le buone notizie per i fan della serie tratta dall'universo letterario ideato dagli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck non finiscono qui. Il produttore esecutivo Andrew Kosove, uno dei fondatori di Alcon Entertainment, la casa di produzione responsabile di The Expanse, ha recentemente dichiarato che grazie al materiale originale ideato da Abraham e Frack, ovvero otto libri e un nono in uscita nel 2020, in teoria sarebbe possibile dare vita anche a nove stagioni della serie TV.

Non essendoci ancora dichiarazioni ufficiali a proposito di altre stagioni dopo la quinta, Kosove ha esposto alcune idee su come potrebbe continuare la serie "La verità è che il mondo creato da Ty e Daniel è così ricco, che ci sono tantissimi modi in cui Alcon può esplorare questo universo. Se la fan base dello show continuerà a dare ulteriore spinta come ha fatto nell'ultimo anno, penso che bisognerà considerare seriamente l'idea di fare qualcosa di collegato con questo universo, come dei film ambientati nel mondo di The Expanse. Così come degli spin-off perché l'universo è talmente vasto che si possono esplorare vari archi narrativi".

Oltre ai film potrebbero trovare spazio anche dei videogame, come spiegato dal visual reality designer dello show, Chris Danelon, ideatore delle location virtuali che spera in una controparte videoludica sia in versione VR sia in versione console tradizionale "Perché limitare il tutto alla realtà virtuale? Perché non creare un videogame dove poter giocare su qualsiasi console o per integrare tutti quanti online?".

Vi ricordiamo che la quarta stagione della serie sarà disponibile a partire dal prossimo 13 dicembre su Prime Video. Qualora non l'abbiate visto, vi lasciamo al trailer di The Expanse 4.