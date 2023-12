Non solo The Batman: Matt Reeves è al lavoro su una serie su Arkham per il DCU!

Attualmente, Matt Reeves è parecchio impegnato e praticamente sommerso di lavoro: non solo il regista sta sviluppando quello che diventerà The Batman - Part II, in uscita nei cinema entro il 2025, ma è anche impegnato a supervisionare la miniserie The Penguin in programma per Max. Non è tutto: sarebbe in cantiere anche un progetto su Arkham Asylum.

Nelle scorse ore, il co-presidente dei DC Studios James Gunn ha confermato che il regista non solo sta realizzando The Batman Part II come avventura targata Elseworlds, ma sta anche realizzando progetti ambientati nel nuovo Universo DC che esordirà nel corso del 2024 con l'arrivo della serie animata Creature Commandos. Infatti, uno degli show che Reeves stava producendo in precedenza come spin-off del film di Robert Pattinson è stato ora trasformato in un progetto del DCU.

"In questo momento Matt sta producendo Arkham come serie del DCU", ha confermato Gunn in un post su Threads domenica pomeriggio. "Amiamo Matt come regista e produttore, quindi produrrà storie sia all'interno del suo universo di The Batman che all'interno del DCU".

La serie Arkham di Matt Reeves, a un certo punto, doveva essere un progetto incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham City, ma si è trasformata in qualcosa di diverso, incentrato sui detenuti del famigerato ospedale psichiatrico.

"Stiamo realizzando questa serie sul Pinguino e una delle cose più belle è che avrà un Colin Farrell come non l'avete mai visto. È incredibile e ruba la scena a tutti. Lungo la strada, abbiamo pensato che forse avremmo potuto fare una serie incentrata su suo personaggio", aveva dichiarato Reeves al Toronto Sun. "Così ho parlato con HBO Max e ho mostrato loro Colin nel film e ho parlato con loro di quello che si poteva fare e loro hanno detto: 'Facciamolo'. Quindi lo faremo e faremo un'altra serie che si collega ad Arkham [Asylum]".

Qualche mese dopo non si era più parlato della serie su Arkham, ma adesso sembra sia stata recuperata e trasformata in un progetto del DCU.

Al momento non è chiaro quali altri progetti del DCU saranno prodotti e/o diretti da Reeves. L'Universo DC prenderà ufficialmente il via con Creature Commandos, che non ha ancora una data di uscita, e Superman: Legacy, che arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. The Batman Part II arriverà nelle sale il 3 ottobre 2025.