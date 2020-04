Tanto non Uscivo lo Stesso: i The Jackal raccontano la quarantena su RaiPlay

Continua la collaborazione tra i The Jackal e la Rai: dopo i commenti alle ultime edizioni di Sanremo e la recente partecipazione ad un episodi di Don Matteo, i ragazzi che ci hanno regalato piccole perle del web come Gli Effetti di Gomorra sulla Gente o Gay Ingenui sbarcano ora su RaiPlay con una serie tutta loro.

Lo show s'intitola Tanto non Uscivo lo Stesso ed è composto da episodi che verranno pubblicati di giorno in giorno, dal lunedì al venerdì, della durata di poco più di cinque minuti. Ad annunciarlo sono stati gli stessi The Jackal tramite un post su Instagram: "Quante cose si possono fare restando a casa? Noi abbiamo fatto uno show! Lo potete vedere da oggi su RaiPlay, dove caricheremo ogni giorno dal lunedì al venerdì una nuova puntata".

La serie ci racconterà ogni volta un diverso aspetto della quarantena, dallo smartworking alle interazioni con i vicini di balcone: saranno presenti anche delle guest star, come il noto videomaker Matteo Bruno 'Canesecco' apparso nel secondo episodio.

Non solo i The Jackal, comunque: anche Lorenzo Jovanotti sta per arrivare con uno show tutto suo su RaiPlay; per i più piccoli, invece, è in arrivo su RaiPlay Topo Gigio. Tante nuove offerte che saranno sicuramente utili a lanciare la neonata piattaforma Rai.