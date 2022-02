Non siamo più vivi: che fine fa la professoressa Park Sun Hwa?

Il successo di Non siamo più vivi ha assicurato una seconda stagione alla serie coreana su Netflix. Tuttavia sono molte le domande lasciate senza risposta alla fine della seconda stagione. Tra le tante tutti se ne pongono una in particolare: che fine ha fatto la professoressa Park Sun Hwa?

Quanto segue contiene spoiler, per cui se ancora non avete visto la serie vi consigliamo di tornare indietro.

Park Sun Hwa è la professoressa di inglese, unica guida spirituale dei giovani all'interno di una situazione così disastrosa come quella dell'epidemia zombie che ha colpito la scuola. La professoressa, infatti, a differenza dei suoi colleghi che hanno pensato subito a proteggere se stessi, ha deciso sin da subito di mettere prima di tutti in salvo i ragazzi. Tuttavia uno studente zombie le tende un'imboscata, facendoci inizialmente pensare che fosse morta.

Ma Park Sun Hwa è riuscita a scappare e a rifugiarsi nella sala di trasmissione al secondo piano, dove ha lanciato un messaggio di speranza a tutti i ragazzi tramite gli altoparlanti della scuola. Si unisce a quel punto a un gruppo di studenti che scoprono che è viva, e tra le varie liti che si scatenano tra i giovani, una porta uno di questo, Gyeong Su, a cadere dalla finestra e morire. A questo punto tutti danno la colpa a Na Yeon, che lo aveva precedentemente infettato. Dunque Na Yeon scappa, e viene inseguita dalla professoressa che vuole proteggerla. Tuttavia le due si ritrovano Gyeong Su in versione zombie alle calcagna, e nel tentativo di proteggere la studentessa, Park Sun Hwa viene morsa. In seguito, quando inizieranno i bombardamenti sulla scuola, non si avranno più notizie di lei. A questo punto è chiaro che il personaggio dovrebbe ormai essere morto.

Ma mai dire mai, perché potrebbero esserci ritorni imprevisti in Non siamo più vivi 2.