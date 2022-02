Non siamo più vivi, cosa ha reso la serie zombie un vero successo?

Non si aspettavamo nulla di meno da Non siamo più vivi, il nuovo caso seriale di Netflix che ha riportato la Sud Corea nell'olimpo delle serie di successo dopo l'effetto Squid Game. Gore, k-drama, zombie survivalist, affiancati da una reinterpretazione dei non morti e delle tematiche coreane: tutto ha contribuito al successo.

Non è difficile intuire perché il nuovo titolo Netflix abbia riscosso tutti questi apprezzamenti, nella speranza che si possa guadagnare un rinnovo (che appare molto probabile) per la seconda stagione di Non siamo più vivi. La risposta più ovvia e tranchant ce la forniscono le stesse discussioni dei forum: “Perché è fatta dannatamente bene”. Ma dietro questo giudizio apparentemente tautologico, si nasconde in realtà una grande verità, che ha permesso alla serie di deflagrare in tutto il suo splendore anche grazie a tutta una serie di fattori interni ed esterni: di panorama circostante, ma anche di come lo show è riuscito a reinterpretarlo con spunti sempre nuovi.

Il titolo recentemente approdato su Netflix sembra destinato a rientrare in quella lunga, quanto recente pletora di prodotti per grande e piccolo schermo che stanno imponendo la grandezza dell’intrattenimento sudcoreano anche nel pubblico mainstream. La serie, infatti, arriva come ultimo tassello di una lunga tradizione cinematografica – quella della Sud Corea, così come dei Paesi limitrofi del lontano Oriente – che sta portando avanti certe tematiche e con una certa tipologia di narrazione e di generi da almeno un ventennio. La prima svolta è arrivata su grande schermo con Parasite di Bong Joon-ho, che ha reso il grande pubblico edotto di questa grandezza di lungo corso. Ma per quanto riguarda il piccolo schermo, è stato un titolo come Squid Game a convincere definitivamente le ultime defezioni, riprendendo storie e situazioni già cult per una buona fetta di spettatori.

Titoli come questi giocano il proprio successo sulle capacità del k-drama di raccontare e decostruire le grandi società dell’oggi con generi apparentemente bassi, dall’horror allo splatter, ma capaci invece di aggiungere quel giusto tono di intrattenimento che non guasta mai. Divertire, ma anche insegnare insomma. E in questo contesto, lo zombie survivalist gioca senz’altro un ruolo di primo piano, soprattutto dopo film come Train to Busan e Alive, ma anche serie di “vecchia” data come Kigdom, sempre dalla Sud Corea ma ambientato durante un’apocalisse zombie medievale. Il nuovo titolo Netflix è stato quindi capace di convogliare sia il pubblico del k-drama che quello dello zombie movie, già più internazionale.

Fanno la differenza anche fattori interni – tutto merito della serie – come le premesse di soggetto sulla scelta dell’ambientazione. Il set scolastico regala quel giusto grado di contraddizione e raccapriccio – bambini trasformati o fatti a pezzi dai compagni – e ricorda il survivalist di Battle Royale, ravveduto in molti titoli recenti. Ma la migliore delle intuizioni sembrano essere gli ibridi che potrebbero avere un ruolo centrale in Non siamo più vivi 2. A metà fra zombie e umani, potrebbero rappresentare il nuovo volto dell’evoluzione globale, riprendendo quel vecchio concetto dello zombie movie sotteso più o meno esplicitamente a molte produzioni: le azioni mostruose sono quelle dei superstiti, una minoranza ottusa e incapace di accorgersi della sostituzione in atto. Il futuro, sono gli zombie.