Non siamo più vivi, perché si tratta della nuova serie Netflix del momento?

L'effetto Squid Game ha definitivamente mostrato a Netflix (e al mondo) il successo della serialità proveniente dalla Corea del Sud. Ora, un nuovo k-drama è approdato con queste premesse sul catalogo Netflix, guadagnando milioni di spettatori. Si tratta di Non siamo più vivi, zombie survivalist ambientato in una scuola.

Cosa succede se si prende una classica scuola della Sud Corea, con tutti gli studenti modello impeccabilmente vestiti di divisa e muniti di cartella, e si trasformano questi ultimi in un’orda di zombie famelici e assetati di sangue umano? Escono fuori instant cult che ottengono il massimo punteggio su Rotten Tomatoes: 100% di recensioni positive, anche se poche per ora, che hanno fatto schizzare la serie nell’olimpo del gradimento di critica e pubblico, che dal canto suo a forza di nuove visualizzazioni ha fatto conquistare allo show il primo posto nella Top 10 delle serie tv.

Tutto questo successo è dovuto in parte al noto effetto Squid Game, diventata la serie più vista di sempre su Netflix, indorando al grande pubblico, attraverso il piccolo schermo, tematiche e approccio gore che quella geografia cinematografica porta avanti in realtà da circa un ventennio. La formula del survival splatter/horror sullo sfondo però di un k-drama, con tutti i suoi risvolti psicologici e sociali, sembra essere ormai vincente per la Corea del Sud e anche per il resto del mondo, sempre più disposto ad accogliere sperimentazioni di genere come solo i sud-coreani ne sanno fare.

Al centro di questa nuova serie in dieci episodi una misteriosa epidemia zombie. Un grande classico, sfruttato e risfruttato nel corso degli anni da alcuni dei più grandi cineasti della storia (vedi George A. Romero) per analizzare i risvolti psicologici di un’intera società, tanto da far parlare di un vero e proprio horror politico, che grazie alle sue cornici soprannaturali ci dica molto di più sulla mostruosità che ci circonda: e no, non stiamo parlando degli zombie. Qui vengono rappresentati in modo molto classico: orde di inebetiti, scarsamente truccati e solo ricoperti di sangue, che spingono contro le palizzate per mangiare e trasformare i vivi. Ma dietro a questa apparente sobrietà, c’è una grande intuizione: essendo ambientato tutto in una scuola, vecchi compagni si troveranno a doversi difendere dai loro amici, anche piccolissimi, trasformati.

Balzano subito all’occhio gli ingredienti che avrebbero potuto rendere questa serie un nuovo successo assicurato per Netflix, dopo show come Hellbound, Alice in Borderland e soprattutto Squid Game. In un certo senso ricalca uno dei primi show sud-coreani originali Netflix: Kingdom, ambientato durante un’apocalisse zombie nel medioevo e che avevamo inserito fra i cinque titoli orientali Netflix come Squid Game. Dove, con il come, si intende la doppia formula del teen drama e del survival horror, particolarmente vincente. Quindi c’è la nuova wave coreana con i suoi inimitabili generi, ma c’è anche il fandom degli zombie movie, che spesso coincide con la prima: con queste premesse di pubblico, il successo era assicurato. Per di più si aggiunge il classico risvolto zombie: i mostri sono loro o noi, per le cose che facciamo per sopravvivere? Voi cosa ne pensate della serie? Ditecelo nei commenti!