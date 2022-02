Non siamo più vivi, da quali personaggi potrebbe ripartire la stagione 2?

Il nuovissimo k-horror Non siamo più vivi è una vera rivelazione che si è collocata fin dal debutto in testa alla top 10 Netflix. Mentre si discute l'ipotesi di una stagione 2, riepiloghiamo quali sono i personaggi che sono sopravvissuti e che potremo rivedere sul piccolo schermo.

Dopo lo scoppio di un'epidemia zombie, un gruppo di studenti del liceo di Hyosan è intrappolato nella scuola e cerca di sopravvivere, in attesa dei soccorsi.

Ispirata all'omonimo webtoon di Joo Dong-Geun, la serie vede partire tutto da un esperimento dell'insegnante di scienze, Mr. Lee (Byeong-Cheol Kim), nel tentativo di aiutare il figlio, vittima di bullismo. L'epidemia si diffonde rapidamente tra gli studenti, e non solo, e sono in pochi a sopravvivere fino al dodicesimo e ultimo episodio di Non siamo più vivi.

Nell'attesa di sapere se ci sarà una stagione 2 di Non siamo più vivi, vediamo chi sono i sopravvissuti che potremmo rivedere in un eventuale nuovo ciclo di episodi:

Choi Nam-Ra

Interpretata da Cho Yi-Hyun, Nam-ra è la capoclasse della sezione 2-5: una ragazza dagli ottimi risultati nello studio, che ha un atteggiamento freddo con gli altri ed appare molto riservata. Nonostante subisca il morso di uno zombie, riesce a sopravvivere e a lottare con il crescente bisogno di nutrirsi dei suoi amici.

Alla fine della prima stagione di Non siamo più vivi la vediamo sul tetto della scuola, raggiunta da altri 6 studenti superstiti ai quali rivela che ci sono altri zombie a metà come lei. In un'eventuale stagione 2, potremmo rivederla nella sua lotta contro gli istinti zombie e magari alla ricerca di una cura per lei e i suoi simili.

Jang Ha-Ri

Ha Seung-Ri interpreta una studentessa dell'ultimo anno, sorella maggiore di Jang Woo-jin, che punta ad entrare in un'università sportiva grazie alle sue abilità nel tiro con l'arco, che si riveleranno utili nel tentativo di sopravvivere alle orde di zombie.

Nonostante non sia tra i personaggi principali della serie Netflix, Ha-Ri si conquista un ruolo importante nel salvare gli studenti grazie alla sua bravura con l'arco e, malgrado il suo impegno, non riuscirà a proteggere il fratello. Nella seconda stagione di Non siamo più vivi potremmo vederla ancora in azione con la sua incredibile mira!

Lee Su-Hyeok

Su-Hyeok è uno dei bulli del liceo di Hyosan, il che lo rende anche uno dei migliori nel combattimento. Nella prima stagione lo abbiamo visto crescere ed evolversi, nonché innamorarsi di Nam-Ra, fino ad ammettere che si sarebbe sacrificato pur di salvarle la vita. Anche il personaggio interpretato da Park Solomon, dunque, potrebbe ritornare in Non siamo più vivi 2, per dare un seguito alla sua relazione con Nam-Ra.

Nam On-Jo

Nam On-Jo (interpretata da Park Ji-Hoo) è una dei personaggi principali di Non siamo più vivi, che subisce molte perdite personali nel corso della serie, a partire dalla tragica morte del migliore amico Cheong-San e del padre Nam So-Ju, nel tentativo di salvarla. Anche On-Jo riesce a sopravvivere fino alla fine, pertanto potrebbe ritornare insieme ai nomi già citati in una seconda stagione del k-drama.

Park Mi-Jin

Amica e compagna di squadra di Ha-Ri, la studentessa interpretata da Lee Eun-Saem riesce a sopravvivere grazie agli studenti intrappolati nel bagno. Come gli altri sopravvissuti, anche lei viene salvata dall'intervento dei militari e trasportata nel campo per la quarantena, dal quale si allontanerà con gli altri sopravvissuti già citati per incontrare Nam-Ra.

Seo Hyo-Ryung

Anche la studentessa interpretata da Kim Bo-Yun riesce a uscire viva dal liceo di Hyosan: nonostante la sua negatività, non perde la tenacia nell'intento di sopravvivere all'epidemia zombie. Speriamo dunque di rivederla nella stagione 2 di Non siamo più vivi probabilmente più fiduciosa e collaborativa con gli altri studenti nel momento del bisogno.

Yang Dae-Su

Anche Yang Dae-Su (Lim Jae-Hyuk), che regala qualche intermezzo comico nel clima horror della serie Netflix, riesce a sopravvivere all'epidemia zombie, nonostante un infortunio alla gamba durante il bombardamento militare della scuola. Spesso oggetto di bullismo, riesce comunque a mostrare tutto il suo coraggio e, infine, a salvarsi.

Rivedremo tutti e 7 i sopravvissuti nella seconda stagione della serie coreana Non siamo più vivi? Non ci resta che attendere l'ufficialità del rinnovo del k-horror per scoprirlo!