Non siamo più vivi, la serie sudcoreana continua a dominare Netflix

La serie thriller sudcoreana Non siamo più vivi continua a dominare la classifica di Netflix a pochi giorni soltanto dalla sua uscita sulla piattaforma streaming. In soli due giorni Non siamo più vivi ha raccolto la bellezza di 124.790.000 ore di visualizzazione a livello globale diventando rapidamente la serie tv più vista.

Nonostante Netflix non abbia ancora condiviso le sue statistiche ufficiali, secondo quanto riporta Flixpatrol, Non siamo più vivi anche questa settimana ha mantenuto un ruolo di élite nella Top 10.

Lo show ha riscosso subito grande successo tra il pubblico, debuttando con il 100% su Rotten Tomatoes.



Non siamo più vivi è una serie horror/thriller che mostra un istituto scolastico diventare il luogo nevralgico di un'epidemia di virus zombie, con gli studenti sopravvissuti impegnati a pianificare la loro fuga o affrontare il loro mortale destino.

Il cast è capitanato da Harrison Xu e Victoria Grace, con la presenza di Lee Yoo-mi, uno dei beniamini di Squid Game.



Se volete avere un assaggio dello show, nel caso non l'abbiate ancora visto, potete guardare il trailer di Non siamo più vivi, l'ultimo grande successo di Netflix basato sul webtoon Naver 'Now at Our School', che conferma di avere un buon feeling soprattutto con i prodotti seriali, considerando gli ultimi successi ottenuti in termini di critica e pubblico.

Lo show è disponibile sulla piattaforma Netflix dallo scorso 28 gennaio.