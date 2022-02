Non siamo più vivi, la serie sudcoreana scala la classifica Netflix: Squid Game nel mirino

L'inatteso successo di Non siamo più vivi sta facendo molto discutere, e dopo Squid Game un'altra serie coreana sta scalando la classifica del gigante rosso dello streaming, facendo letteralmente impazzire i telespettatori in giro per il mondo.

Si tratta della terza serie non in lingua inglese più vista di sempre su Netflix, preceduta per l'appunto solo dallo show di Hwang Dong-hyuk e dalla stagione 4 de La Casa di Carta come potete ben vedere nella classifica riportata di seguito.

Squid Game: Stagione 1 – 1.650 miliardi di ore di streaming nei primi 28 giorni

La Casa di Carta: parte 4 – 619 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

All of Us Are Dead: Stagione 1 – 536,39 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

La Casa di Carta: Part 3 – 426,4 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

La Casa di Carta: Part 5 – 395 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

Café con aroma de mujer: Stagione 1 – 326,9 milioni di ore trasmesse in streaming nei primi 28 giorni

Lupin: Parte 1 – 316,83 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

Elite: Stagione 3 – 275,3 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

Who Killed Sara?: Stagione 1 – 266,43 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

Elite: Stagione 4 – 257 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

Si tratta davvero di un risultato senza pari se si considera non solo il budget di questa produzione ma anche la sua particolare trama. Infatti, dopo lo scoppio di un'epidemia zombie un gruppo di studenti combatte per la sopravvivenza senza alcuna risorsa, dopo essere stato abbandonato dal governo.

Sono molte le domande a cui dovrà rispondere Non siamo più vivi 2 e in attesa di scoprire come proseguirà la storia di Nam On-jo e compagni, diteci cosa ne pensate di questa serie che è riuscita ad ottenere un simile seguito in brevissimo tempo.