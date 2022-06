Non Siamo più Vivi, lo show Netflix rinnovato per una seconda stagione!

Giornata di grandi annunci in casa Netflix: la Geeked Week ha cominciato sin dalle prime ore a regalare grandi soddisfazioni agli utenti della piattaforma, tra attesissimi trailer (The Sandman, The Midnight Club e Resident Evil su tutti) e annunci decisamente interessanti, come quello riguardante Non Siamo più Vivi.

Già nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di una seconda stagione dello show coreano, e noi per primi ci eravamo posti delle domande a cui Non Siamo più Vivi dovrebbe rispondere nel corso dei nuovi episodi: episodi che effettivamente arriveranno, come confermatoci oggi da Netflix stessa durante la Geeked Week.

Con un breve teaser Netflix ha infatti annunciato l'arrivo della seconda stagione della serie ambientata in un liceo in cui degli studenti, rimasti letteralmente prigionieri nella scuola dopo lo scoppio di una pandemia che ha trasformato l'intera umanità in zombie, cercano di sopravvivere in qualche modo nonostante i non-morti alle porte e l'inevitabile scarsità di cibo e altre risorse.

Un annuncio che sembra dunque confermare la voglia di Netflix di puntare sulle serie orientali dopo successi come la stessa Non Siamo più Vivi, ma anche Alice in Borderland e ovviamente Squid Game. Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Non Siamo più Vivi.