Non voglio cambiare pianeta: su RaiPlay il viaggio in solitaria sulle Ande di Jovanotti

Quattromila km in bici da solo sulle Ande per stare da solo e vivere una nuova esperienza, dall'Argentina al Cile. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è il protagonista della docuserie Non voglio cambiare pianeta, disponibile ora su RaiPlay. Titolo ispirato ad un verso di Pablo Neruda. Venti chili di bagaglio e un lungo percorso davanti a sé.

"Mi piace chiamarlo docu-trip, perché ha dentro anche qualcosa di psichedelico. In realtà è un formato indefinibile. Mi ricorda il Jova Beach Party perché fatico a pensarlo addosso ad altri. Quei concerti hanno rappresentato i trent'anni che ci ho messo per arrivare a fare la cosa per cui sento di essere nato. Anche questo è qualcosa di costruito su misura". Anche se in questo caso, a differenza del Jova Beach Party, il viaggio è intrapreso in solitaria:"Sono uno il negativo fotografico dell'altro".

Jovanotti racconta la sua esperienza come uno sguardo sul mondo, profondamente cambiato:"Ero partito per prendere le distanze da tutti. Sono tornato che mi hanno preso la temperatura a Fiumicino e devo stare distante dagli altri per legge. Il mondo è stravolto, è cambiato. Sono passati solo 4000km ma sembra tutta un'altra storia".

Il viaggio, come un sogno antecedente alla musica:"Viaggiare è un sogno arrivato prima nella mia vita e che poi si è riflesso in tutto quello che faccio. Spero che anche chi non è mio fan inciampi in questo racconto e colga il senso di questo viaggio. Quando Gabriele Muccino ha saputo di questo viaggio mi ha detto che vivo come un ventenne. Gli ho risposto che si sbagliava: gli anni della formazione sono continui, fino alla fine".

Jovanotti potrebbe partecipare a Sanremo 2021, visto che quest'anno era stato annunciato tra le possibili star ma poi la sua presenza non è stata confermata. La serie con Jovanotti è disponibile da oggi su RaiPlay.