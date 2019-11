La nona stagione di American Horror Story è in arrivo su Fox

Mentre negli Usa si attende il gran finale di American Horror Story:1984 e Ryan Murphy parla della prossima stagione, l'ultima incarnazione della serie antologica si appresta a debuttare in Italia su FOX a partire dal 7 novembre, alle 21.25. Siete pronti a fare un salto negli anni 80?

AHS:1984, infatti, è un omaggio a pellicole dell'orrore come Venerdì 13 (che viene citata esplicitamente negli episodi) e Nightmare. La location di questa nuova storia scritta da Ryan Murphy e Brad Falchuk è il campo estivo di Redwood. Ovviamente la vacanza diventerà subito un incubo per i turisti, a causa della presenza di Mr. Jingles, uno spietato serial killer che semina morte e terrore. Dati i riferimenti cinematografici, la stagione è contraddistinta da tinte slasher.



Un aspetto che caratterizza la stagione è l'assenza di due degli attori storici di American Horror Story, ossia Evan Peters e Sarah Paulson. Quest'ultima, in realtà, comparirà in un cameo, ma non figura nel cast.

Tre le new-entry segnialiamo: Gus Kenworthy, sciatore freestyle alla prima esperienza come attore; Matthew Morrison (Glee) e Angelica Ross (Pose). Tornano invece Billie Lourd, Cody Fern, Emma Roberts e Leslie Grossman, ma anche John Carroll Lynch, che dopo aver vestito i panni del clown Twisty interpreta Mr. Jingles.



Lo show prodotto da FX ha raggiunto il traguardo dei cento episodi e per l'occasione Ryan Murphy ha rivelato la sua stagione preferita. Siete pronti a questi nuovi episodi?