La nonna di Harley Quinn fa una brutta fine del trailer della decima puntata della serie

Nel decimo episodio della serie Harley Quinn farà ritorno a casa per cercare consolazione nella propria famiglia dopo lo scioglimento del suo team. Come è possibile vedere dal trailer della puntata, la cena di famiglia non va esattamente secondo i piani, e a farne le spese è la nonna della protagonista.

Harley Quinn è una villain che ci stiamo abituando a conoscere molto bene. Tra i film con Margot Robbie e la serie animata, l'anti-eroina ci sta trascinando in avventure sempre più strampalate. Dopo essere arrivata nella batcaverna Quinn si ritrova ora in un'ambientazione molto meno legata ai supereroi e molto più vicina alla quotidianità. Tornerà infatti a trovare la famiglia che l'ha cresciuta, per godersi un po' di relax dopo gli errori commessi a causa della fiducia riposta in Joker.

Nello spassoso trailer della decima puntata la vediamo seduta a cena insieme ai familiari, ma proprio quando il padre la esorta a comportarsi bene in presenza della nonna e a godersi il pasto, succede qualcosa di inaspettato.

Con una svolta comica decisamente audace, la testa della nonna esplode, colpita da un proiettile. Il padre commenta con sarcasmo:

"Gesù, questa sì che è una forma aggressiva di cancro al cervello"

La puntata non mancherà di strappare qualche sorriso a chi apprezza un po' di ironia macabra, e sicuramente la protagonista si ritroverà ancora una volta in una situazione pericolosa ed esagerata.

Un'altra clip che può essere utile per capire il tono della serie è quella riguardante il subconscio di Harley Quinn.