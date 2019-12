Il nono episodio di The Walking Dead 10 è stato il più difficile da girare

Che la seconda parte di The Walking Dead 10 sarà terrificante ci era stato già promesso dagli attori e dagli autori dello show, ma ora la star Cooper Andrews rilancia affermando che la première di metà stagione è stato l'episodio più difficile che abbia girato.

In seguito ci saranno riferimenti all'ultima puntata andata in onda, quindi attenzione a eventuali spoiler.



Il nono episodio, infatti, ripartirà dalla difficile situazione in cui si trovano Jerry, Daryl, Carol , Aaron, Connie, Kelly e Magna, intrappolati in una caverna. Nel trailer di The Walking Dead 10x09, si intravede Jerry mentre prova ad attraversare un tunnel molto stretto e come se non bastasse, sembra avere un walker alle calcagna.



"Il prossimo episodio, a livello fisico, è stato molto difficile", ha commentato Andrews durante il Comic Con svoltosi a Dortumund, quando gli è stato chiesto quale fosse stato l'episodio più difficile in TWD. "È buio, da attore è difficile vedere con quell'oscurità. Non posso dirvi più di questo, quindi si, per ora è tutto. Il prossimo episodio".



Secondo la showrunner Angela Kang, la seconda parte di TWD 10 avrà una rapida escalation, in più aveva dichiarato, a proposito della trappola ideata da Alpha (Samantha Morton): "quale miglior modo di mettere i nostri personaggi faccia a faccia con l'orda di walkers in quella che sembra una situazione impossibile? Questo è il momento in cui i nostri personaggi dovranno farsi furbi e capire come agire".



La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead andrà in onda a partire dal 23 febbraio 2020. Pensate che possa risollevarsi dopo il deludente finale di metà stagione?