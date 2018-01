Nonostante l'ottimo inizio, gli ascolti di The Gifted continuano a calare vertiginosamente

Sebbene The Gifted abbia tutte le carte in regola ed un irrefrenabileper diventare un grande show, non ha ancora espresso il suo massimo potenziale. Trasmesso soltanto lo scorso 11 dicembre negli Stati Uniti, il finale di mid-season ha infatti registrato degli ascolti piuttosto bassi... I più deludenti dall'inizio del serial.

Secondo i colleghi del portale d’informazione Screen Rant, The Gifted sarebbe invero una serie piuttosto noiosa e deludente. Proposta come una serie televisiva ambientata nell’universo degli X-Men e supportata dall’entusiasmante episodio pilota diretto addirittura da Bryan Singer, nel corso delle settimane, The Gifted ha infatti raccolto sempre meno consensi, e la sua percentuale di share continua a calare vertiginosamente.



Anche senza nomi del calibro di Wolverine, Tempesta, Rogue e lo stesso Professor Xavier, The Gifted era infatti partito molto bene, ed il suo primo episodio è stato visto da 4.9 milioni di spettatori. Il decimo episodio, invece, ne ha raggiunti “soltanto 2.78 milioni, ossia quasi la metà degli spettatori inizialmente incuriositi dallo show e dalle complesse tematiche ivi trattate.

In seguito ad un conflitto fra mutanti buoni e malvagi, la società umana ha definitivamente puntato il dito contro gli individui dotati del gene-X ed il Sentinel Services ha infatti il compito di stanare e imprigionare chiunque faccia uso dei propri poteri, affinché un recente incidente che mietuto migliaia di vite umane non possa ripetersi. La sarcastica Blink (Jaime Chung), la pericolosa Polaris (Emma Dumont), il fiero Thunderbird (Blair Redford) ed i fratelli Strucker sono solo alcuni dei giovani mutanti che si battono col Sentinel Services per conservare la propria libertà in un mondo che non riconosce loro alcun diritto.

In Italia, la prima stagione di The Gifted è trasmessa su Fox dal 18 ottobre 2017. Il decimo episodio andrà in onda il prossimo 24 gennaio. Trovate anche voi che lo show sia noioso? Fateci conoscere la vostra opinione attraverso i commenti!