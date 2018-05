Nonostante la recente cancellazione, il serial di Lucifer potrebbe ancora essere salvato!

I fan di Lucifer hanno incassato un duro colpo quando FOX, la scorsa settimana, ha annunciato la devastante cancellazione dell’adattamento DC Comics dopo sole tre stagioni. Ciononostante, lo showrunner Joe Henderson sembra voler lasciare intendere che il fato di Lucifer non sia ancora stato scolpito nella pietra.

Durante la giornata di ieri, Henderson ha infatti pubblicato una fotografia che lo vede al fianco dell’attore Tom Ellis, principale protagonista del serial, mentre si godono delle bevande per adulti. Il dettaglio più interessante è però rappresentato dal criptico messaggio che accompagna la fotografia sui social: “Sto pianificando cose diaboliche assieme a Tom Ellis... #SaveLucifer #PickUpLucifer”.



Poco dopo, Ellis ha condiviso il Tweet coi propri follower, aggiungendo il messaggio “Hmmm chissà di cosa potremmo parlare. #SaveLucifer #PickupLucifer”.



Sebbene questi messaggi appaiano piuttosto promettenti, è altamente improbabile che Henderson ed Ellis abbiano già trovato una soluzione per salvare Lucifer dal dimenticatoio in cui potrebbe precipitare dopo la cancellazione, altrimenti non avrebbero incluso gli hashtag a favore del revival della serie nei loro rispettivi messaggi.



Fortunatamente i fan riceveranno quantomeno due episodi bonus che avrebbero dovuto far parte della quarta stagione di Lucifer, e che invece verranno trasmessi come un evento speciale in due parti. Considerando che la terza stagione si è conclusa con un cliffhanger, non possiamo fare a meno di sperare che gli speciali possano dare alla serie una potenziale chiusura.