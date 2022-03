Noonan's, su HBO Max arriva lo spin-off animato di Harley Quinn con Kite Man

Visto il grande successo della serie animata di Harley Queen, la piattaforma streaming HBO Max vuole riprovarci, e starebbe sviluppando uno spin-off con protagonista Kite Man intitolato Noonan's.

HBO Max si dimostra sempre più un rifugio e luogo di sperimentazione per l'universo DC, specialmente sul fronte dell'animazione.

La piattaforma streaming di Warner ha infatti avviato lo sviluppo di uno spin-off di Harley Quinn, la popolare serie animata con protagonista Kaley Cuoco.

Questa volta però lo show avrà come protagonista Kite Man, il personaggio interpretato da Matt Oberg che ha appena rotto con la sua ragazza (la Poison Ivy di Lake Bell).

Secondo quanto affermato dallo showrunner di Harley Quinn al SXSW "Si tratterà di uno show simile a Cheers (Cin Cin nella versione italiana), ma per i villain di Batman. Kite Man cercherà di rilevare il Noonan's (il bar di Gotham City in cui bazzicano i peggiori villain della città e non solo, come il Joker o Clayface), ma non sarà così semplice".

"Nel primo episodi appariranno anche Harley Quinn e Poison Ivy, ma negli episodi successivi ci saranno diversi villain come Lex Luthor e Bane" aggiunge poi Schumacker.

Vedremo in futuro se HBO Max ordinerà un'intera stagione di Noonan's. Nel frattempo, l'attenzione è tutta puntata sul ritorno di Harley Quinn, che potrebbe avvenire proprio quest'anno con l'arrivo della terza stagione sulla piattaforma.