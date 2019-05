Nora impara una lezione da Barry nel finale di stagione di The Flash 5

Barry Allen (Grant Gustin) ha condiviso una lezione molto importante con sua figlia Nora (Jessica Parker Kennedy) nel finale della quinta stagione di The Flash. Lo show dell'Arrowverse, co-creato da Greg Berlanti, sta per concludersi e in Italia le ultime puntate verranno trasmesse nel mese di agosto, sul canale Premium Action.

Nella clip che vi mostriamo, dell'episodio finale di The Flash, Legacy, Barry trova Nora che rimugina nel laboratorio di velocità; la ragazza, insieme al resto del team, ha scoperto che il piano di Eobard Thawne (Tom Cavanagh) per potersi liberare in futuro.

Nora si sta incolpando per essersi lasciata manipolare e ora si sta tormentando il cervello per cercare un modo per sistemare le cose. Sfortunatamente, suo padre Barry le impartisce una lezione di vita.



"Non so se potrai aggiustare le cose, Nora" afferma Barry "Hai commesso un errore, un grosso errore. A volte nella vita tutto ciò che possiamo fare è vivere con le conseguenze. Quindi quello che devi chiederti è 'Che tipo di eroe sarai?'. Uno che torna sui suoi passi dopo ogni errore o uno che con l'errore ci convive e va avanti?".

Barry ha imparato dai suoi errori e ora sta consigliando a Nora di far tesoro dei propri e proseguire:"Trovo sia bello vedere come Nora reagisce al consiglio datole da Barry" afferma lo showrunner Todd Helbing.

Molti spettatori si chiedono se Nora sopravvivrà al finale:"Ci saranno un sacco di svolte inaspettate" ha proseguito Helbing, di fatto non rilasciando alcun commento al riguardo.

Sinora sappiamo dell'anticipo del crossover Crisi sulle Terre Infinite e che ci sarà il minaccioso ritorno di un villain.