Normal People, adattamento del romanzo di Sally Rooney sarà una nuova serie Hulu

Hulu sta producendo una nuova serie, adattamento del romanzo di Sally Rooney, dal titolo omonimo Normal People, secondo romanzo dell'autrice che parteciperà interamente alla scrittura della serie. La prima stagione si comporrà di 12 episodi e uscirà nel 2020.

La serie racconterà la storia d'amore, ambientata inizialmente in una piccola cittadina irlandese, tra Marianne e Connell. La stagione li seguirà dalla fine dai loro giorni di scuola ai loro anni universitari al Trinity College di Dublino. Marianne e Connell saranno interpretati rispettivamente da Daisy Edgar-Jones (War of The Worlds) e da Paul Mescal. Gli episodi saranno in tutto 12, di mezz'ora ciascuno e saranno interamente scritto dalla Rooney, insieme agli sceneggiatori Alice Birch e Mark O'Rowe. La prima metà della seria sarà diretta da Lenny Abramason (Room) e l'altra metà da Hettie McDonald (Doctor Who).

"Sono ancora affezionata a questi personaggi, e credo che sia un'ottima cosa dato che dovrò passare ancora molto tempo con loro" ha dichiarato Sally Rooney, ridendo "sono entusiasta di potermi concentrare maggiormente e di nuovo su questi personaggi" ha concluso. Anche Abramason si è espresso a riguardo "Avevo deciso dopo Room e The Little Stranger che era ora di abbandonare gli adattamenti letterari. Ma quando è arrivato il progetto di Normal People, l'ho amato così tanto che non ho potuto dire di no. Non riuscivo davvero a pensare ad altro. È difficile spiegare a parole come e quanto riesca a raggiungere una profondità e un'immedesimazione così forti".

La serie Hulu inizierà le riprese la prossima settimana e andrà in onda nel 2020.