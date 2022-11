Norman Reedus ne è certo: 'Lo spin-off di Daryl sarà molto diverso da The Walking Dead'

The Walking Dead è giunta al termine ma il mondo nato dalla penna di Robert Kirkman non ci saluterà di certo tanto presto. É infatti in arrivo uno spin-off tutto dedicato a Daryl Dixon che a quanto pare, sarà molto diverso da tutto ciò che abbiamo avuto modo di vedere sino ad ora.

Nella nuova serie in sei puntate che prossimamente farà il suo debutto su AMC, Daryl si troverà in Francia e pur restando un lupo solitario, si troverà in un paese che affronta l'apocalisse in un modo completamente diverso da quello a cui è abituato.

In una recente intervista con Comicbook, Norman Reedus facendo un confronto diretto con The Walking Dead ha detto: "Il tono è molto diverso, lo stile cinematografico è molto diverso. L'illuminazione è diversa. Siamo nei castelli e la trama ha un'atmosfera "religiosa". Nel bel mezzo della storia sono io con un gruppo di persone che parlano francese. E bisogna capire se ci sarà una rissa".

Inizialmente lo spin-off doveva concentrarsi sulle vicende di Daryl e Carol, ma la McBride si è ritirata dalla produzione per via delle notevoli difficoltà dovute agli spostamenti richiesti dallo show. In una dichiarazione di qualche tempo fa si legge: "Il trasferimento in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan rimarranno delusi da questa notizia, ma The Walking Dead Universe continua a crescere ed espandersi in modi interessanti e noi speriamo di rivedere Carol in un prossimo futuro".

