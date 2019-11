Norman Reedus ha concluso le riprese di The Walking Dead 10

Abbiamo visto la reazione di Chandler Riggs agli eventi di The Walking Dead, adesso invece scopriamo che le riprese per la decima stagione di Norman Reedus si sono concluse. Ad annunciarlo è lo stesso attore sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

Nella foto presente in calce alla notizia è presente anche Melissa McBride, interprete di Carol, che nel corso delle stagioni è diventata un alleato fondamentale di Daryl. Il personaggio di Daryl Dixon si è fatto avanti nel corso di queste puntate, diventando uno dei leader di Alexandria a seguito della scomparsa di Rick Grimes, avvenuta nella stagione precedente e dell'impatto che hanno avuto su di lui i suoi compagni, con cui ha combattuto sin dalle prime puntate della serie.

Questa trasformazione è stata subito accettata dai fan, contenti di ritrovarlo di nuovo tra i protagonisti dello show, dopo che negli scorsi anni era stato leggermente messo da parte. Sarà lui a dare il colpo di grazie ad Alpha, capo dei minacciosi Whisperers? Secondo quanto rivelato in una delle ultime notizie, Daryl potrebbe avere un ruolo fondamentale nel midseason finale dello show, come potete leggere in questa notizia sulla prossima puntata di The Walking Dead.

Ricordiamo che l'episodio successivo andrà in onda domenica 24 novembre, a cui farà seguito la pausa invernale.