Norman Reedus, oltre Daryl: 5 serie e film con il protagonista di The Walking Dead

Norman Reedus è uno dei volti storici di The Walking Dead, ma in realtà ha partecipato a molti altri progetti, tra film, serie tv e videogiochi: la sua è stata una carriera all'insegna dell'intraprendenza!

Mimic : il suo debutto è avvenuto nel thriller/horror di Guillermo Del Toro, nel quale ha interpretato un personaggio di nome Jeremy. La trama è incentrata sulla creazione di una cura che possa debellare un virus mortale per i bambini di New York, ma proprio a causa di questo nasceranno degli insetti che imitano l'aspetto umano. Mimic diventerà presto una serie tv.

Hawaii Five-0 : Reedus ha partecipato all'episodio pilota nel 2010, interpretando Anton Hesse, un prigioniero che si ritroverà coinvolto in una sequenza d'azione e morirà nel giro di poco, dando di fatto il via alla creazione della task force al centro della serie reboot.

Blade II : l'attore torna al servizio di Del Toro per il secondo capitolo dedicato al cacciatore di vampiri di Wesley Snipes. Qui interpreta Scud, amico di Blade che non la smette mai di fumare e di fare battute. Un ruolo comico che gli ha permesso di avanzare nella carriera.

Ride With Norman Reedus : beh, non è difficile capire che è proprio lui il protagonista indiscusso di questa serie AMC a tema motociclistico . Si tratta di un programma che vede Reedus invitare un ospite speciale ad ogni puntata e dirigersi con lui verso una meta precisa in sella ad una moto. In onda dal 2016, è un'occasione per approfondire un mondo a cui l'attore è molto legato, e tra i molti ospiti anche vari colleghi di set come Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan , Melissa McBride, il "fratello" Michael Rooker, o altri attori come Milo Ventimiglia e Peter Fonda. Persino Marylin Manson non ha detto di no ad un viaggetto insieme al buon Reedus.

Codice 999: qui interpreta Russel Welch, uno dei rapinatori al centro dell'heist movie. La trama si basa su una serie di colpi che coinvolgono banche, mafia russa e pericolose strategie per farla franca. Si è ritrovato quindi al fianco di un cast d'eccezione che annovera star come Kate Winslet, Casey Affleck, Aaron Paul e Anthony Mackie.

La filmografia di Reedus in realtà è molto corposa, visto che ha interpretato moltissimi ruoli secondari e non ha disdegnato cameo in serie divertenti come American Dad e Robot Chicken. I videogiocatori ovviamente lo conoscono soprattutto grazie al suo lavoro in Death Stranding, al servizio del visionario Kojima, una collaborazione iniziata già con Silent Hills (progetto purtroppo cancellato sul nascere).

