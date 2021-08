Norman Reedus e Diane Kruger si sposano: l'indiscrezione di People

Norman Reedus e Diane Kruger sono pronti a portare la loro relazione ad un nuovo livello. Secondo quanto riportato da People, che proprio di recente ha svelato la gravidanza di Scarlett Johansson, le star di The Walking Dead e Bastardi senza gloria stanno ufficialmente per sposarsi.

La coppia si è conosciuta nel 2015 sul set del film Sky ma non si è legata sentimentalmente fino al 2017. A maggio 2018, diverse fonti hanno rivelato che la Kruger era incinta del loro primo figlio (il secondo dell'attore) dopo che quest'ultima si era presentata al Festival di Cannes con una serie di abiti larghi, e nel novembre dello stesso anno i due hanno dato luce ad una bambina.

Reedus è attualmente protagonista dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, il cui primo episodio ha debuttato qualche giorno fa in esclusiva su Disney+ dopo anni di programmazione a Sky. Una volta che la serie principale arriverà alla sua conclusione, l'attore prenderà parte allo spin-off dedicato a Daryl e Carol insieme alla co-star Melissa McBride.

Per quanto riguarda la Kruger, apparsa nel 2019 nel thriller The Operative - Sotto copertura presentato al Festival di Berlino, a gennaio 2022 tornerà sul grande schermo con lo spy-movie The 355 insieme ad un cast d'eccezione tutto al femminile composto anche da Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e Fan Bingbing.