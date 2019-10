A Norman Reedus 'mancherà sempre' Danai Gurira sul set di The Walking Dead

Norman Reedus ha sempre parlato apertamente della malinconia che lo coglie quando qualcuno dei suoi amici e colleghi di lunga data lascia il set di The Walking Dead. Come sappiamo, nella decima stagione toccherà a Danai Gurira, e in'intervista a Entertainment Weekly l'attore ha toccato anche questo tasto.

"Sì, è stato davvero triste per me" ha ammesso. "Ero diventato così vicino a Danai, la adoravo. È una persona che si fa sempre notare quando è davanti a una telecamera, ed è diventata davvero una buona amica, una compagna. Capisco però che abbia altre cose da fare, altri sogni. E adesso è il momento di inseguirli. Non posso essere arrabbiato con lei, come non posso esserlo con Andrew Lincoln se vuole stare con i suoi figli."

Dopo la fine delle riprese di Danai Gurira per la stagione 10 di The Walking Dead, Reedus sente già la sua mancanza sul set. "Danai manca a tutti. Era parte molto importante del cast e un membro prezioso della nostra famiglia, quindi mi manca continuamente."

L'attore ha poi dato qualche anticipazione su quello che sarà il mood della stagione 10 della serie zombie. "Questa stagione è paranoia pura. È il gruppo che si mangia da solo e deve affrontare le conseguenze del fatto di essere intrappolato in ogni direzione. Non puoi dire chi sta dalla parte dei buoni e chi da quella dei cattivi. Alcune persone si comportano in un certo modo per le ragioni sbagliate e questo fa sì che tutti prendano decisioni che sono semplicemente orribili."

Per quanto riguarda il suo personaggio, Daryl, Norman Reedus spiega: "I fantasmi di tutti questi personaggi che erano nello show lo perseguitano. È un Daryl molto diverso da quello che siamo abituati a vedere. Prende decisioni basate su qualunque cosa senta di voler fare."

Nella premiere della stagione 10 ci saranno diversi Easter Egg, e a quanto pare il finale del fumetto di The Walking Dead non influenzerà la serie tv.